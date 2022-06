Emmanuel Frank EPANE MESSEKE (LENOIR)

Concevoir et développer des installations, appareils, circuits, plans électriques

Réaliser des prototypes à tester

Effectuer des calculs, analyses et simulations

Rédiger la documentation technique spécifique et les certificats de conformité

Superviser les activités de pose et d'essai des installations, machines et circuits électriques

Gérer l'entretien des appareils et installations électriques

Effectuer les réparations et remises en état des installations électriques