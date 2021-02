Emmanuel GUERIN

Mes compétences en quelques mots:



Responsable Webmarketing en Agence de Communication ou chez l'annonceur, je suis au service du développement de votre marque, de votre stratégie d'acquisition et du développement de votre communication et de votre notoriété sur les médias on et offline.



Je crée en 2015 l'entreprise KOALAD, Agence de Webmarketing spécialisé Google Adwords et Consulting stratégie Web : http://www.koalad.com



Mon expertise rassemble les domaines de l'e-commerce, les applications mobile et les stratégies d'acquisition on-line pour les grandes marques, les pure-players ou les sites institutionnels.



Ce que je peux faire pour vous :



> Définir un Plan Marketing ou un plan média adapté à vos objectifs

> Piloter les campagnes webmarketing à la performance : Affiliation, Display, E-Mailing, Admob...

- > Optimiser vos sites pour le référencement naturel (SEO)

- > Créer et suivre vos campagnes SEA : Google Adwords, Facebook Ads, Bing Ads...

> Gérer vos campagnes de communication on et off line

> Gérer vos relations partenaires, fournisseurs et relations presse.

> Rédiger efficacement des articles optimisés pour le web.

> Gérer et augmenter votre notoriété sur les réseaux sociaux

> Analyser les statistiques et déterminer les meilleurs leviers marketing dans une perspective ROIste.

> Coordonner vos équipes

> Animer des réunions

> Rédiger des comptes rendus et des reporting clair et précis

> Administrer et animer vos de sites internet.

> Booster vos applications mobiles



Mes compétences :

SMO

E reputation

WebDesign

Webmarketing/E marketing

ECommerce

Stratégie de communication

Web 2.0

SEO/SEM

Identités visuelles

Community management & social media

Stratégie marketing