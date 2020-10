Emmanuel HEMERY

ANTARGAZ, premier opérateur indépendant et acteur majeur avec près d'un quart de part de marché en France, distribue du GAZ en bouteilles, citernes et réseaux auprès des particuliers et des professionnels.

Depuis 2009, ANTARGAZ est agréé par les Pouvoirs Publics pour fournir en gaz naturel les professionnels et les particuliers sur tout le territoire français. Avec un avantage sur ses concurrents nouvellement entrés sur le marché : 70 ans d’expérience de la filière gaz, depuis l’achat aux producteurs jusqu’à la gestion de la relation client. Expert reconnu sur toute la chaîne du gaz, ANTARGAZ vous apporte, en plus d’une diminution de votre facture énergétique, la sécurité d’approvisionnement dont vous ne pouvez vous passer.



Fin 2012 Antargaz a signé a un accord commercial avec Regaz, le gestionnaire du réseau de distribution desservant la ville de Bordeaux et des quelques 46 communes avoisinantes. Pour l’instant l’offre ne concerne que les professionnels (PME, industriels, artisans, commerçants…) et propose une tarification inférieure aux tarifs réglementés de Gaz de Bordeaux.



Pour vos projets vous pouvez consulter et laisser vos coordonnées sur le site antargaz.fr, antargaznaturel.fr ou nous contacter au 0559132120.



Mes compétences :

Gaz