Emmanuel LE RAY

L'agence SERIS de St Nazaire Nantes est au service d'une cinquantaine de sites, industriels, tertiaires, logistiques, portuaires et de la grande distribution sur le département de la Loire Atlantique. Au sein du 1er groupe Français de Sécurité Privée et ses 9000 collaborateurs, l'agence de Nantes St Nazaire fait partie de l'une des 45 agences de proximité de la métropole.

Plébiscités et fidélisés par nos clients, ce qui nous distingue de nos concurrents, c'est le service que nous leur apportons : des experts métiers et des équipes à l'écoute qui agissent en véritables partenaires.

L'agence est certifiée MASE (sécurité au travail) et nos 280 collaborateurs assurent avec professionnalisme la sécurité et la sûreté des établissements de nos clients.

Pour rejoindre nos équipes, vous pouvez contacter l'agence au 02.40.89.55.17 ou sur serisrecrute.fr



