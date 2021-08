Emmanuel LECUGY

Depuis plus de 15 ans je suis Directeur de Création (DC/DA). Diplômé de Charpentier où je suis depuis juré d’examen. J’ai successivement exercé chez S2L santé (DA), dans l’univers du médical puis chez Evidence (DC), agence spécialisée RH. Pendant 12 ans j’ai occupé le poste de Directeur de création de l'agence Peter Pen, dont l’expertise prévalait en matière de communication corporate, financière, RSE et développement durable, tant en communication externe qu’interne.

GDF SUEZ, Rhodia, Cartier, BRS, l’Autorité de la Concurrence, Yoplait, Ella Baché, Accor font partie des quelques références de l’agence pour lesquelles j’ai conçu des rapports d’activité, des brandings (dont le logo Edenred), des campagnes 360° etc.



J’ai présidé l’agence ELSACOM pendant 4 ans, puis j’ai Co-fondé et Dirigé la Création de l'agence ÊTRE... agence de communication omnicanal.



Petit plus /

- Expert en communication auprès des Députés à l'Assemblée Nationale.

- Co-Auteur du livre De Midi à Minuit aux éditions Watchprint.



Mes compétences :

Social networker

Suite Microsoft

QuarkXpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

Certification Google pour les Pros

Management

Stratégie de communication

Création

360°

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Gestion financière / administrative / comptable

Linguistique

Normes rédactionnelles

Marketing direct

Organiser un évènement

Promouvoir un projet

Sémiotique

Diriger un service, une structure

Superviser la conception et la réalisation de site

Règles d’élaboration d’une Charte Graphique

Sélectionner un projet en cohérence avec une polit

Définir les moyens humains, matériels et financier

Concevoir un visuel (images, photos, illustrations

Concevoir un site de vente en ligne

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, pre

Contrôler la réalisation d’une prestation

Concevoir un projet multimédia / presse /radio / t

Publication Assistée par Ordinateur (PAO)

Formaliser les caractéristiques graphiques d’un su

Définir l’image num