Emmanuel LEMOINE PAPIERS D'IDENTITE VOLES

BEWARE OF IMPERSONATION FRAUD AS MY ID CARD AND PASSPORT WERE STOLEN



Currently Head of Structured Export Finance for ING France: senior role in the origination and structuration of Export Finance mandates from French clients and other groups exporting from France.



Seasoned banker in Export, Trade & Supply Chain Finance with skills in a wide range of industries, geographical regions, and products (ECA-backed export finance, export L/Cs, supply chain finance, receivables finance, sales finance, distribution/syndication...).



Experience gained both within international banks (currently ING, and before to that SocGen, ANZ and Citi) and within international corporates (Thales).



In daily contact with major buyers, sellers, financial institutions, public sector organizations.



Personal drivers: team player, used to deal within complex matrix and multicultural organizations, results-driven, able to deliver under pressure, and with strong client management skills.



----------------------------------------------------------



ATTENTION AU RISQUE D'USURPATION D'IDENTITE CAR MES CARTE D'IDENTITE ET PASSEPORT ONT ETE VOLES



J'ai fait l'essentiel de mon parcours dans le secteur bancaire : actuellement chez ING (depuis 2016) et auparavant chez CITIBANK (2005-2016), chez ANZ (2000-2002), et à la SOCIETE GENERALE (1994-2000).



Après un passage dans l'industrie au sein du groupe d'électronique professionnelle et de défense THALES de 2002 à 2005, j'ai rejoint les équipes de CITIBANK Paris puis ING Bank France où je suis en charge de l'origination, de la structuration et du montage complet de Financements Exports pour les clients exportateurs dING Bank France.



Du point de vue des techniques financières, j'ai développé mes compétences sous différentes variantes :

- financements internationaux : en particulier financements exports avec intervention d'assureurs-crédit publics/privés (ECAs) et/ou d'organismes multilatéraux (BEI / BERD),

- financements structurés : crédit acheteur, crédit fournisseur, leasing,

- crédits documentaires export (L/Cs) et garanties bancaires strucutées,

- supply chain finance (reverse factoring, financement des distributeurs, financement des ventes...),

- et ce vers différentes zones géographiques (Europe de l'Est, Moyen Orient, Afrique), où j'ai à chaque fois effectué des missions localement, mené des négociations, et abouti à la signature de conventions de crédit / de contrats commerciaux.



Du point de vue client, j'ai travaillé étroitement avec la plupart des groupes du CAC40 et avec plusieurs grands groupes internationaux établis en France :

- dans le domaine de l'aéronautique et de la défense (Thales, Airbus, Arianespace), et des telecoms (Nokia / Alcatel-Lucent, Orange),

- dans le domaine des biens d'équipement (General Electric, Alstom, Schneider Electric, Areva),

- dans le domaine de l'industrie automobile (Renault, Peugeot, Valeo, Michelin),

- dans le domaine de l'énergie, des gas et de la chimie (Total, Arkema, EDF, Engie, Technip, Vallourec, Air Liquide),

- dans le domaine des infrastructures et de la construction/ciment (Veolia Environnement, Suez Environnement, Bouygues Construction, Vinci, LafargeHolcim),

- puis avec les grands groupes de distribution (Carrefour, Casino) et une base de clients beaucoup plus diversifiée (Louis Dreyfus, SEB, Essilor, Danone, Bollore etc).



Mes postes, notamment au sein de ANZ, CITIBANK, et ING m'ont aussi permis de travailler avec d'autres grands groupes étrangers basés en Asie Pacifique, en Afrique, en Europe de l'Est et en CIS.



Mes compétences :

Export and Trade Finance

Supply Chain Finance

Credit management

Financement structuré

Commerce international

Crédit documentaire

Garanties Bancaires

Affacturage