Issu d'une famille chrétienne, détenteur d'une licence en sciences politiques et administratives de l'université de kisangani, officier de formation et de carrière depuis 17 ans, défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens; chercheur indépendant et Inspecteur d'Audit de la Police nationale Congolaise;



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit