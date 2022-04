Emmanuel LOBGEOIS

Directeur artistique et graphiste confirmé, j’aime varier les plaisirs et relever les défis de mes clients dans les nombreux domaines de la communication visuelle :



• Direction artistique

• Communication print

• Identité visuelle, charte graphique

• Photomontage complexe

• Packaging

• Site web et application mobile

• Suivi de la chaîne graphique, fabrication

• Réseau multi-spécialisé

• Formation pour particuliers et collaborateurs



Maîtrisant autant la conception que la réalisation et l’exécution, je délivre des projets à 360° pour de grandes entreprises comme H&M, Sodexo et BNP Paribas, mais aussi pour de plus petites structures. Passionné par mon métier, j’apporte un équilibre de créativité et de technique à vos projets.



Mes compétences :

Directeur artistique

Graphiste freelance

Conseil en communication

Print design

Web designer

Identité visuelle

Rapport d'activité

Communication visuelle

Graphiste

Freelance

Édition