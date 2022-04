Emmanuel LOULOU

Recherche un emploi en tant qu'Agent de la propreté, agent de centre de recyclage ou agent de déchetterie, agent de communication, ou ambassadeur du tri, ou agent territorial, titulaire du CAP Gestion des Déchets Propreté Urbaines ayant fait un stage d'un mois a la mairie de bordeaux en tant qu'agent de la propreté, et a la CUB en tant qu'agent de centre de recyclage, et agent de communication.

Gardien d'immeuble durant 6 ans, je souhaite continuer à éxercer ce métier que j'apprécie et vous propose ma candidature à ce poste, actuellement à la recherche d'un emploi.Je m'occupais de la surveillance et de l'entretient d'une résidence de 60 logements au cabinet dieu et d'une résidence de 250 logements à la société lamy. Ma polyvalence va du nettoyage des parties communes, aux petits travaux de bricolage, en passant par le contact nécessaire avec l'agence et les locataires ou propriétaires. durant 8ans je travaillais à geant pessac en tant qu'hote de caisse et employé libre service au rayon chaussures j'apprécie ce métier aussi.