Emmanuel LOUZOLO

Après une formation en installation des équipements électriques au c.n.a.m de Paris, j'ai travaillé en France pour la réfection et le redéploiement des antennes des stations de radio R.T.L et R.M.C. Ensuite ,j'ai travaillé pour E.T.D.E( Bouygues télécom), j'ai aussi travaillé en Afrique(Congo) ou j'ai notamment installé l'antenne de la station GEO-Média à Pointe noire. et en sao tome principe . je suis donc disponible pour ceux qui auraient un projet d'installation et de montage d'une station radio fm principalement en afrique