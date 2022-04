Emmanuel LUC

Je suis un ingénieur de gestion ayant dix ans d'expérience, en tant que comptable, responsable comptable de PME et contrôleur de gestion d'une grande entreprise.

Je manie avec aisance la comptabilité analytique et les fonctionnalité d'Excel, pour établir des tableaux de bord et reportings.

J'ai aussi un peu d'expérience en consolidation de comptes.



Je suis à la recherche d'un emploi de senior comptable ou de contrôleur de gestion.



Mes compétences :

Accounting

Compabilité

Comptabilité

Comptabilité analytique

Consolidation

Contrôle de gestion

Reporting

Sciences économiques

Théâtre