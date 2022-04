Emmanuel M'BRA

Passionné d'informatique, j'adore le travail d'équipe et surtout relever de nouveaux challenges. Aller toujours plus haut tout en restant compétitif et ouvert sont mes atouts.



Mon rêve, c'est de manager une équipe motivée qui réussira à accomplir les objectifs qui nous serons donnés, cela malgré les difficultés !!!!



Mes compétences :

Informatique

Sécurité informatique

Commercialisation

Stockage

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

Microsoft Office

Helpdesk

Team Viewer

Réseaux GSM

VMware Workstation

Microsoft Windows 7/8/8.1/10