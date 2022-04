Emmanuel MADANI

Actuellement en fin de deuxième année du diplôme universitaire technologique Gestion des Entreprises et des Administrations, je recherche dans le cadre de la préparation du diplôme de comptabilité et de gestion au sein du centre de formation des apprentis de la Toulouse Business School, une entreprise susceptible de m'accueillir et de me transmettre les compétences nécessaires à l'obtention de ce diplôme comptable.

Je serai ravi de pouvoir œuvrer économiquement pour le compte d'une entreprise ou cabinet d'expertise comptable.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Bizagi