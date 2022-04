Emmanuel MAILLY

Né en 1969, Emmanuel vit en France, enseigne les mathématiques, et pratique depuis 20 ans la musique expérimentale, à l’aide d’une guitare préparée, de chants de gorges, de logiciels.Il pratique la musique mixte, l'électro-acoustique, le montage sonore, la poésie sonore.

Il compose pour des compagnies, des plasticiens, des poètes.Il expose ses sons, immergeant le public dans la matière sonore diffusée dans l’espace, lui permettant d’en prendre le contrôle par le biais de capteurs. L’idée défendue est l’implication de l’individu dans son espace sociétal et politique.

En 2011, il décide de publier un journal sonore hebdomadaire. En effet, chaque semaine paraîtra une pièce sonore sur un blog, pièce soit créée pour l'occasion, soit en réaction à l'actualité ( printemps Arabes et Japonais, politique gouvernementale Française vis à vis des migrants,...). Ce journal permet aussi de publier des extraits de créations en cours.



« Cette musique est inventive, elle émouvante, elle nous prend, elle nous emmène dans une espèce de circulation autour du Monde. », Ivar Ch'Vavar, poète, 2011.



1987 : BAC C

1991 : Licence de Mathématiques, Reims

1993 : Titulaire du Capes de Mathématiques, Reims

1994 : Maitrise de Mathématiques Pures, Reims.

2008 : Premier contrat professionnel en tant que compositeur.



Quelques pièces sonores :



2008 Paradise/Paradis , solo de danse contemporaine pour la Compagnie Erasga, VANCOUVER.

2009 Début de la collaboration avec Marc Gérenton, Mathilde Leroy, nombreuses

compositions pour des oeuvres parlées.

2010 Début de la collaboration avec Haythem Zakaria , Tunisie.

2011 : Journal sonore « Une semaine, un son » , création sonore pour les compagnies de théâtre Instincts Tubulaires ( Amiens), Bacasable (Paris).





Quelques performances/festivals :



2008 Festival International de la danse, Vancouver.

2009 Divers festivals France (AVIGNON), Canada (Vancouver)

2010 Carte blanche pour quelques festivals français (dont Jardins en scène)

2011 IMMERSIONS SONORES – Avignon OFF



Quelques expositions :



- Composition « Echoland »



Collège Pasteur, Noyon, mars 2010

Tour de l'artillerie, Château de Coucy, Invitations d'artistes 2010

Collège Jean Moulin, Saint-Quentin, novembre 2010



- Composition pour l'hommage à Ben-Ami Koller,



juin-juillet 2011, Galerie Traverse, Mers-les-Bains.



- Composition « Welcome to Cairo »,



Collège Jacques Cartier, Chauny, mai-juin 2011



- Composition « Aire de Wernicke »,



Festival Raflost, Reykjavik, Islande, mai 2011

Festival Currents, Santa Fe, Santa Fe, Nouveau Mexique, juin 2011



- Composition pour « SOI », Invitations d'artistes 2011.