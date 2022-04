Emmanuel MAKILA

J'ai fait mes premiers pas dans le journalisme depuis les humanités. Au Petit séminaire de LABA/Idiofa dans le Bandundu, on publiait un mensuel dans lequel je m'exerçais et, pré finaliste, le Recteur m'offrit le poste de Rédacteur en chef adjoint. Ce fut le départ de tout. Je suis né bon rédacteur, comme disais une de mes cousines, avec qui j'échangeais de correspondances depuis l'adolescence. Après mes études et des divers stages professionnels dans divers domaines (Politique, économie et surtout environnement), je suis nommé Secrétaire de rédaction au journal The Post à Kinshasa (où je travaillais déjà comme correspondant), puis engagé comme rédacteur en chef au journal Le Révélateur. Après 2006, je suis approché par le groupe Agence Média Afrique (AMA) pour monter Kin la Capitale, un projet qui fait long feu parce que trop coûteux. En 2007, je suis primé meilleur journaliste de la presse écrite par l'Observatoire des médias congolais (OMEC), le plus rigoureux des instances de régulation de la presse en RDC. Étant donné ma renommée, je suis recruté pour animer un nouveau-né dans le monde des médias congolais, L'Objectif. Voici deux ans qu'on poursuit l'aventure. Nous avons les ambitions et ce ne sont pas les moyens qui nous font défaut. Je suis depuis 2008 Secrétaire de Rédaction de Grands Lacs, le premier magazine international de l'Afrique centrale.

J'ai également collaboré avec des organes de presse continentaux, notamment Continental Magazine...



Mes compétences :

Environnement

Esprit critique

Rédaction

Travail sous pression