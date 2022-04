Emmanuel MAKOYO

Après une bonne expérience dans les techniques industrielles au sein de la société d'état la Gécamines, je suis aussi détenteur d'une licence dans le domaine des sciences commerciales option gestion et administration des entreprises informatisées. A ce titre, j'ai acquis une bonne expérience dans la gestion administrative, financière et matérielle au sein des humanitaires depuis 2004 pour avoir travaillée successivement dans les ONG ci-après: Cooperazione internazionale (COOPI) comme assistant chef projet et chef projet - Bailleur UE; ONG Pharmaciens Sans Frontières Comité international (PSF-CI) comme Administrateur des Bases avancées en période post-conflit dans le district sanitaire de Kabinda au Kasai oriental; .Cooperazione internazionale (COOPI) comme Administrateur comptable- projet Watsan (DFID); Mines Advisory GROUP International (MAG) comme Partnership Subgrant Officer à Kinshasa.

Bureau National catholique de l'Enfance (BNCE) membre de la plate forma du Bureau International de l'Enfance ONG de droit Français.

Domaine d'expériences:

1. Etude et Fabrication mécanique;

2. Finance, Administration, gestion logistique.

A ce jour



Mes compétences :

Fabrication mécanique; admin-finance-logistique