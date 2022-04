Emmanuel MANSUY

Conception de montages opérationnels et financiers et réalisation d'opérations immobilières.



La société FiscalisEMCoordination est un interlocuteur unique qui accompagne les vendeurs, les collectivités et les investisseurs, de la conception jusqu'à la livraison des projets.



Montage Opérationnel



O Étude de faisabilité administrative, juridique, fiscale financière et technique.

O Analyse de la rentabilité (Bilan préopérationnel, étude de marché).

O Négociation avec les collectivités, services techniques et intervenants.

O Montage administratif et financier (relation notaires, porteurs).

O Montage technique avec l’équipe de MOT (cahier des charges, APS, APD)

O Planning de l’opération (travaux, commercialisation).

O Négociations des accords commerciaux.



Suivi Administratif, Technique et Commercial



O Permis, relations Mairies.

O Relation avec la MOT, consultation des entreprises, passation des marchés.

O Planification, coordination et suivi des taches des intervenants.

O Gestion financière de l’opération (bilan, équilibrage, suivi de trésorerie).

O Suivi du planning technique et commercial.

O Relation clients, investisseurs, commerciaux, CGP.

O Validation de la conformité (DAT).

O Livraison clients et relations avec les gestionnaires.



Mes compétences :

AMO

Malraux

Autopromotion

Immobilier social

Immobilier de Prestige

Immobilier

Immobilier locatif

Réhabilitation

Monuments historiques