Emmanuel MARIN

L’entreprise trouve son origine dès 1980. Elle est le fruit de la fusion entre deux sociétés, Steap et Stailor. Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience, nous sommes spécialisés dans la conception et la réalisation clé en main d’installations de process liquides et pâteux.



Nos clients sont principalement les industries agroalimentaires, cosmétologiques et biotechnologiques.



Considérés comme un acteur incontournable de la profession, notre expertise est aujourd’hui reconnue par les plus grands industriels. Nous accompagnons le développement de nos clients en France et à l’étranger (Union Européenne, Europe de l’Est, Maghreb, Moyen Orient, Amérique du Sud...)