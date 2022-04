Emmanuel MARTIN

Ayant obtenue un Master 1 en droit des affaires, je suis actuellement à la recherche d'un emploi d'assistant juridique ou administratif. Je suis disponible immédiatement, partout en France



Mes études de droit m'ont permit d'acquérir de bonnes connaissances juridiques notamment concernant le droit des affaires, le droit des contrats d'affaires, les procédures de recouvrement amiables ou contentieuses ainsi que le droit des nouvelles technologies.

Mes études en informatique précédemment suivit, me permettent d'appréhender efficacement les différentes problématiques liées aux nouvelles technologies, et m'assurent une excellente maîtrise des outils informatiques

Enfin, mes diverses expériences professionnelles ont démontré mes facultés d'adaptation à tout nouvel environnement de travail. J'ai, en outre, pu développer, entre mon cursus scolaire et mes expériences professionnelles, d'excellentes capacités tant relationnelles que rédactionnelles. Ce sont ces qualités, complétées par mon sérieux, et mon dynamisme, que je souhaite mettre à votre disposition.



Cordialement

MARTIN Emmanuel



Mes compétences :

Maitrise des outils informatiques

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des nouvelles technologies

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit