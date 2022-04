Emmanuel Martin NJOKE

Je suis titulaire d'une licence en Gestion des Projets Informatiques à l'Ecole superieuresde l'Enseignement Technique de Douale (ENSET)mon tremplin est de pouvoir trouver une entreprise qui m'offre de réelles possibilités d'apprentissage dans le monde professionnel je suis adapte dans les domaines suivants:

1- Analyse des systèmes d’informations,

2- Développement logiciel et support technique

3- Gestion et administration des affaires

et mes competences se fondent sur:

1-Analyse décisionnelle (Collecter, Consolider, Modéliser les données pour piloter et gérer une activité)

1 conception, réalisation et maintenance des bases de données (Windev, Access, …)

2- Gestion des systèmes informatiques

3- Gestion et administration des affaires

4- Maîtrise des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Télécommunication

5- Maintenance du matériel informatique

6 Developpement en (Java, Visual Basic)



Mes compétences :

Base de données

Créatif

Persévérant

Systèmes d'Information