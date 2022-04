Emmanuel MATHIEU

J'ai créé LE MUR VIVANT à l'usage des entreprises, architectes ou particuliers souhaitant communiquer par l'espace.

Création et réalisation d'ambiance sur mesure, en fonction des envies et besoins des clients ...mais aussi des contraintes naturelles qu'impose le lieu.

Trompe-l'œil , Fresques, Faux-ciels, Patines et imitation de matières sont l'essentiel de mon vocabulaire au sein du MUR VIVANT.

Mon regard et ma sensibilité d'artiste( peintre ) ajoute ce petit supplément d'âme ... qui distingue souvent l'artisan de l'artiste!



Mes compétences :

Peinture

Trompe l'oeil

Enseignement artistique

Décoration intérieure

Création artistique

Arts plastiques