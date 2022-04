Emmanuel MATIRON

Open se positionne comme un leader des services du digital :



✔ 3 500 collaborateurs,

✔ un CA 2015 de 282 M€



Acteur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises, Open intervient principalement en France et à l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg et en Chine.



Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et déploie son offre digitale à trois dimensions :



✔ Extension de son périmètre d’activité alliant l’IT et le digital avec une offre de bout en bout

✔ Mise à disposition d’une plateforme e-commerce pour accéder directement aux services proposés par Open

✔ Mise à disposition d’une plateforme d’innovation technologique partagée avec ses clients et ses collaborateurs.



Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.



Mes compétences :

COBOL

DB2

TSO

MVS

IBM Hardware

CICS/ESA

UNIX

XML

Sun Solaris

Risk Management

Oracle

Microsoft Windows NT

Business Objects

Microsoft Windows 2000 Server

Merise Methodology

WinDev

Visual Basic for Applications

TDS

Sybase

SQL

Reuters Kondor+

Reuters Financial Applications

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Access

Expediter

ETL

CSP

BusinessObjects Web Intelligence

Back office

Visual Basic

UML/OMT

Turbo Pascal

Triggers

Transactionnel CICS

TSO > TSO ISPF

Stress Analysis

Misys Financial Software

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual Studio

JCL

IBM AS400 Hardware

HTML

HP Server Hardware > HP 9000 Servers

GUI Applications

GCOS

Foreign Exchange

Customer Relationship Management

Corporate Actions

COBOL 2 MicroFocus

C++

C Programming Language

Business Intelligence

Beta

Apache WEB Server