Emmanuel MAVEYRAUD

J’ai une expérience de 13 ans dans la conception de solutions informatique communicantes et en particulier, ces dernières années, dans les projets complexes de dématérialisation.



Je suis reconnu pour mes compétences en conduite de projets stratégiques en environnement n-tiers et multi-technologies. Pluridisciplinaire et curieux, je suis attiré par la conception, le développement et la gestion des procédures techniques (versionning, méthodes…).



Mes expériences sur des projets à forts enjeux m’ont permis de développer des qualités relationnelles, d’adaptation et d’autonomie au service de l’entreprise et de ses clients.





Mes compétences :

Weblogic

ADF

Oracle Database

Oracle Forms

SQL

PL/SQL

Merise

Toad pour Oracle

UML