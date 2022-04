Emmanuel MBARGA MVENG

Je suis Mbarga Emmanuel, Ingénieur Agronome option Génie Rural (Agricultural Engineer). Je suis également titulaire d'un diplôme d'Ingénieur des travaux Agricoles option Génie Rural. Mes domaines de prédilection sont la gestion de l'eau en agriculture (irrigation, drainage, etc.), la gestion du machinisme agricoles, la gestion des routes rurales (construction, entretien, planification) et la gestion intégrée des ressources en eau. Je crois fermement que le développement effectif des pays d'Afrique subsaharienne passe par un développement réel des zones rurales et des outils de production agricoles et j'estime donc que nous, ingénieurs du Génie Rural, sommes au centre du développement de nos pays.



Mes compétences :

Évaluation environnementale

Planification

Suivi de chantiers