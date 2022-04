Je suis Emmanuel MBODE, le promoteur du site internet de vente en ligne https://galerie-ngog-lituba.com



Nous venons par la présente vous proposer un partenariat commercial pour vendre en ligne sans stock, vos produits sur notre plate-forme de vente en ligne citée plus haut.

Il s’agit d’une jeune start-up camerounaise spécialement dédiée au e-commerce pour la promotion et la vente sur internet de produits camerounais et d’ailleurs.



Nous restons à votre disposition pour tout complément d’informations dont vous auriez besoin au sujet de notre projet.



Dans l’attente de votre réaction que nous souhaitons favorable pour un partenariat gagnant/gagnant ; nous vous souhaitons une bonne visite sur notre site internet