Je m'appelle Emmanuel j'ai 28 et suis doué dans le génie électrique. Très innovateur , mon objectif est d'apprendre avec les meilleures pour rendre mon travail proche de la perfection. Je suis sure que l'esprit d'équipe nous feras changer le monde dans ce domaine, j'en suis certain .



Mes compétences :

Microsoft Office

Génie électrique

Electricité

Electrotechnique

Gestion des installations

Maintenance industrielle

Maintenance informatique