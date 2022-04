La Compagnie l’Archipel est née de la rencontre

entre Emmanuel Mendy et Oussama Naouar.

Ayant travaillé tous deux au développement et à l’intégration du théâtre comme outil de réflexion sur les pratiques et les représentations sociales, ils décident de s’associer pour fonder la Compagnie l’Archipel à la suite d’une première collaboration lors de l’édition 2009 du festival Zoom Brasil. Depuis, ils continuent leur recherche autour de leur vision singulière de la pratique théâtrale.



La compagnie se donne pour objectif de développer des interventions théâtrales dans l’espace social et professionnel, plus particulièrement à travers le théâtre-forum. Notre vision du théâtre-forum se veut cohérente et authentique en assumant la dimension fortement réflexive, pédagogique et éducative de cette approche. Nous refusons de tomber dans une vision naïve de la complexité du monde ou encore dans le moralisme. La compagnie travaille également en parallèle à des créations s’inscrivant dans le théâtre social.



Qui Sommes nous?



Emmanuel Mendy, assure la direction artistique de la compagnie, il est comédien et animateur de formation, il possède une riche expérience du jeune public. Formé par le SERMAC et le Centre National Dramatique Nord Atlantique de la Martinique. Cofondateur en 1995 de la Compagnie Simaka, il participe à la mise en scène et la représentation de spectacles jeunes public, et se produit auprès de différentes structures en France et à l’étranger. Depuis plusieurs années,il est intervenant de théâtre, auprès de publics et projets divers, notamment par les techniques du théâtre de l’opprimé qu’il a pu développer lors de séjours au Brésil .



Oussama Naouar assure la direction pédagogique de la compagnie, il est doctorant à l’Institut des Sciences et Pratiques de l’Education et de la Formation à l’Université Lumière Lyon II. Il y assure des enseignements de philosophie de l’éducation et d’histoire des idées éducatives dans le cadre de ses fonctions d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche. Ses recherches portent sur l’oeuvre de Paulo Freire, penseur de l’éducation brésilien sur lequel Augusto Boal fonde sa pratique. Au croisement de son travail d’enseignant-chercheur, de ses engagements et de ses activités théâtrales et musicales, ce dernier développe le théâtre-Forum sur la région lyonnaise, technique à laquelle il s’est formé au Brésil. Il a ainsi assuré des interventions dans ce champ dans des institutions sociales et éducatives.







Contact

Vous souhaitez mettre en place un projet théâtre-forum ou demander une intervention, merci de prendre contact par mail larchipel@live.fr ou par téléphone au 06 61 22 24 09



