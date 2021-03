Emmanuel MENDY

Senior Manager, Directeur de lImpact pour We Seed Digital SAS. 20 years expérience dans la direction de projets de transformation (métier, digitale sur plusieurs volets : Cadrage, Organisation, développement agilité, stratégie digitale, transformation des SI - Schéma directeur et roadmap de transformation ).

Mon projet est de continuer encore longtemps à servir les rêves de mes clients, à les rendre heureux en recherchant à leur faire réaliser des économies significatives en matière dachat de copieurs, traceurs et autres matériels informatiques mais aussi dans le pilotage dun département informatique. Tous ces projets, qui pourront traduire au mieux ce qu'ils ont d'unique et sublimement opérationnel



Je co diririge l'entreprise We Seed Digital, Agrégateur de solutions dimpression, et micro services IT spécialisés & externalisé. Nous disposons de super pouvoirs contre lobsolescence programmée des solutions d'impression. Nous réparerons tous types de Copieurs/ Traceurs /Server/ machines de Caisse numériques. Nous couvrons pour vous l'ensemble de l'univers des copieurs et imprimantes traceurs grands formats que nous accompagnons avec des micro services spécialisés et externalisé. Ainsi, nous offrons à des TPE/PME l'équivalent d'un département informatique depuis la gestion des problèmes informatiques en temps réel et à distance, linstallation, la configuration et la maintenance de copieurs, servers.

Centres d'intérêt : - Le digital et l'innovation - L'entrepreneuriat et le développement des startups



