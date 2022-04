Emmanuel MENNERAT

Chef de projet SIRH :

- Analyse et définition du besoin

- Estimation et chiffrage

- Définition des jalons et affectation des ressources

- Pilotage et suivi

- Paramétrage et développement

- Accompagnement à la recette

- Account management



Mes compétences :

Accompagnement

Account management

autonome

Conseil

ERP

ERP Consultant

Informatique

Logistique

Management

Oracle

Organisation

SAP

SIRH

Supply chain

Support

Support informatique

Système d'Information

VBA

Analyse

Démonstration (avant-vente)

Chiffrage / Evaluation des charges

Paramétrage

Testing

Pilotage