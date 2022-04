Emmanuel MENSDORFF-POUILLY

Jeune quinqua, encore dynamique, j'ai une grande expérience en gestion financière, management stratégique, gestion de PME.



J' ai fait mon expérience dans des secteurs aussi variés que l'audit chez Viala (ex SECOR) et KPMG (ex KMG), l'audiovisuel Chez AB Production , l'industrie dans une PME.



N'ayant pas d'illusion à retrouver un job de DG , je m'oriente vers le consulting.



Tout d'abord, en relation directe avec ma formation et mon expérience,je peux aider un dirigeant de PME dans sa redéfinition stratégique, soit pour mieux définir sa croissance, soit pour faire face à une situation difficile. J'ai développé aussi un compétence d'accompagnement de créateurs, de cédants et de repreneurs d'entreprise.



D'autre part je propose une prestation de cohésion des équipes d'encadrement par une formation de communication orale en groupe basée sur un concept tout à fait original. Cette formation apportera à chacun une aisance dans la prise de parole en public, une aptitude à écouter et analyser et participera à son développement personnel. Le groupe, dont chaque membre aura évolué grâce à l'implication de tous, sera plus soudé et saura tirer meilleur parti des particularités de chacun.



Mes compétences :

Gestion des entreprises

Conseil

Chine

Communication orale

Développement personnel

Création