Emmanuel MESSIANT

Dans un objectif permanent de satisfaction du client et de résultats, je souhaite impliquer chaque collaborateur dans le projet global, favoriser la polyvalence, augmenter la qualité de prestation et optimiser l'organisation d'un service.



Commerçant, vif, pragmatique, rigoureux, flexible, persévérant, ferme et emphatique, mes domaines de compétences sont :



La stratégie d'entreprise

La gestion de Projets

les achats

Les ressources humaines

Le marketing opérationnel

Le commerce

Le management opérationnel de proximité