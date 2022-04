Emmanuel MESSIGA

J'ai terminé mes études en 2003 après un BTS Assurance.



Après, avoir occupé des postes de gestionnaires IARD, j'ai eu l'opportunité d'occuper des mission en assurance de personnes.



Etant un expert dans le domaine de la retraite et de la prévoyance, je suis apte à répondre à toutes vos questions.



Depuis novembre 2010, je travaille au RSI qui est l'organisme qui gère les retraites des indépendants. Je suis actuellement contrôleur de prestations.



Suite à une mutation de ma femme dans le Var (06) je désire trouver un poste dans ce département.



Mes principaux centres d'intérêts sont les sports tels que le football et la course à pied.



Mes compétences :

Assurance

Automobile

Football

Prévoyance

Retraite

Santé

Sport