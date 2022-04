Emmanuel MESSOH

TECHNICIEN EN COMMERCE INTERNATIONAL; DIPLOME DE DECLARANT EN DOUANE:

maitrise des procédures de dédouanement et enlèvement des marchandises : IM4 mise à la consommation / IM8 marchandises en transit ;maitrise d' établissement des LVI &LVO pour l' emission des titres provisoires et le suivi des GPS / EX3 réexportation ;réexpédition avec regime anterieur. Repésent l' entreprise en DOUANE en cas des conflits et le suivi des paiements des pénalités

maitrise du stockage des marchandises.

organise le transport des marchandises en transit et respecte le quota de la convention TCHAD/CAMEROON.

savoir être:

- Disponible;

- Travail sous pression;

-Respect du secret professionnel;

-Esprit d' analyse et de de synthèse.





Mes compétences :

Maitrise de l enlèvement des marchandises en Douan