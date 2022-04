Emmanuel METHIVIER

Responsable de l'architecture technique et applicative du Crédit Agricole s.a., j'encadre les expertises Mainframe ZOS, SGBD, OS Linux / Windows, J2EE (normes et outillage), BI (décisionnel), mais aussi l'architecture d'entreprise (AE) :BPM, SOA, sécurité, réseau, poste de travail, mobilité, multimedia et perf applicative.

Définition de la stratégie informatique.



Mes compétences :

Architecture

OSX

IT

MAC

C

J2EE

Décisionnel

SGBD

Windows

Réseau

Linux