Emmanuel MIRET

Consultant SAP depuis 1995, je travaille dans les modules logistique et plus particulièrement dans WM/HUM/LE/MM/PP/QM.

Je suis freelance depuis 1997 et suis basé en Suisse (à coté de Lausanne) depuis quelques années.

Je suis aussi expérimenté dans l'installation de système radio-fréquences avec SAP. J'ai réalisé plus de 6 installation RF avec SAP via SAPConsole, ITS mobile (solution web de SAP) et des systèmes externes tel que TEKRF ou TEKconsole.



Mes compétences :

Mobile

SAP

SAP WM

SAP WM RF