Emmanuel MORATO

Spécialiste de l'Internet depuis 1998 et à l'origine de plusieurs projets qui sont devenus des entreprises pérennes, j'ai travaillé ces 10 dernières années dans des entreprises informatiques alsaciennes spécialisées dans l’infrastructure informatique et l’intégration des logiciels de gestion (Wavesoft, Codial, Batigest...) dans les PME-PMI.



En septembre 2017, j'ai intégré le Cabinet de Vincent THIEBAUT, Député de la 9ème circonscription du BAS-RHIN, en tant qu'Assistant Parlementaire, pour gérer le quotidien de son Cabinet. C'est un nouveau et passionnant challenge, et je souhaite mettre à profit les années que j'ai passées auprès des PME alsaciennes, pour rester à leur écoute et les aider à se développer dans un cadre législatif simplifié.



