Emmanuel MOREIRA

Après des études supérieures de commerce j'ai quitté le monde salarial avec à mon actif, sept métiers différents tournés vers la vente, la négociation, la gestion, l'organisation et le management.



Ces expériences significatives se sont démultipliées et se développent encore aujourd'hui avec :



- de grands industriels, leaders mondiaux pour la plupart en tant que cadre, et de belles PME locales en tant que consultant,

- la grande distribution française et les commerces de proximité,

- les entreprises de services ciblant les professionnels et/ou les particuliers,

- les entreprises du Bâtiment ciblant également les professionnels et/ou les particuliers,

- les entreprises nécessitant un management de proximité, comme les offices notariaux,...

- les gestionnaires de fonds effectuant des ventes de "haut vol",...

- les syndicats professionnels de branche,

- .../...



Travailler en permanence avec ces acteurs, totalement différents et souvent avec les mêmes attentes managériales, les mêmes objectifs, conditionne un état d'esprit d'ouverture, de réflexion, de réalisme et de vision d'avenir.





Je propose donc aujourd'hui la palette de mes compétences, sur trois volets principaux :



Le conseil : Prévoir



La formation : Préparer



Agir : Piloter.



Une fois que l'audit est réalisé, que les objectifs sont définis, que les moyens sont arrêtés, que les hommes sont formés, nous nous donnons les moyens de vous accompagner vers vos attentes !



Si mes interlocuteurs savent s'enrichir de la vision, des plans d'action que nous développons ensemble, très souvent je dois aussi préciser, les montagnes de richesses qu'ils m'ont également apportées !



Que puis-je vous apporter, à vous, professionnellement et personnellement ?

http://www.amplifiez.fr/



Que puis-je apporter, à vous salariés, qui veulent grandir avec votre entreprise ?

http://www.amplifiez.fr/formation/