Emmanuel MOUFLARD

Spécialistes de la sécurisation des produits et des environnements sensibles., notre équipe d’ingénieur et expert a une expérience terrain de plus de 15 ans.. Nous intervenons dans les domaines du contrôle de la température, de la chaîne du froid, régulation des paramètres physiques et de la prévention du risque sanitaire. Nos services concernent l’audit, le conseil, les recommandations et la mise en place de solutions et équipements complets sur mesure. Dans ce cadre, AMATEMPERATURE commercialise et distribue des produits de la chaîne du froid , des systèmes de tracabilité et de contrôle électronique/informatiques, ainsi que des équipements de prévention et d’assainissement sanitaires.

Le 2eme axe de l'entreprise depuis quelques années est l'expertise energétique des bâtiments: Bilans énergétiques, conseils neutres et indépendants et vision globale de la rénovation éenergétique de votre bâtiment. (Isolations, chauffage, energies renouvelables, ordonnancement des travaux,actions à mener.







Contrôle du froid, contrôle des temperatures, des paramètres physiques tels humidité, pression, taux d’oxygène, de C02 etc.., purification et désinfection de l’air, certification des temperatures, installation de systemes de contrôle et REGULATION de température et autres paramètres, conseils, hôpitaux, clinique, laboratoires, grande distribution, industrie agro-alimentaire, commerces etc..



Mes compétences :

Audit

Certification

Conseil

installation

Oxygène

Purification