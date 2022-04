Emmanuel MOULLAMA

Actuellement titulaire d'un BAC PRO Hygiène et soucieux de continuer vers un métier qui est pour moi une véritable vocation, je souhaite intégrer une structure en contrat en alternance, ou un emploi. Ceux-ci m'apporteraient les compétences professionnelles indispensables à la spécialisation dans les métiers de l’eau.



Souriant, ponctuel, dynamique, et ayant le sens du travail en équipe, j’ai pu démontrer, lors de mes précédentes expériences, ma polyvalence et une certaine rigueur dans le travail, aussi je souhaiterais m’intégré professionnellement dans une entreprise.



Mes compétences :

Hygiène