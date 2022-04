Emmanuel MOUSSET

Activités de recherche:

- physico-chimie des interfaces (matériaux (nanostructurés)/eau, air/eau, sol/eau)

- oxydation/réduction (non) catalytiques

- cinétique et réactivité (électro)-chimique

- transfert solide/liquide

- génie électrochimique



Ces activités scientifiques sont mises en œuvre dans le but de dépolluer des matrices liquides (eaux usées urbaines/industrielles, boues liquides, eau potable) et solides (sols).



Mes compétences :

Recherche scientifique

génie de l'environnement

Électrochimie

Procédés d'oxydation avancée

chimie environnementale

traitement des eaux et des sols