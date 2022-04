Emmanuel MUKANYA

Etudiant en Master Marketing des Services et Digital à l'IAE de Tours, je recherche un contrat d'alternance afin d'apporter mon enthousiasme, ma créativité, ma proactivité et mes compétences à une équipe en charge de l'élaboration de l'image de marque et de la stratégie marketing digital, du développement des plans d'action et de communication, ainsi que de l'analyse d’expériences clients d'une entreprise.



Compétences mises en oeuvre :

- Gestion de projets

- Connaissances des réseaux sociaux

- Stratégie marketing digitale (certifications google)

- Maîtrise du pack Office (Excel, PowerPoint, etc.)

- Suite Adobe

- Anglais professionnel courant (B2/C1)



Mes compétences :

Service à la personne

Prospection commerciale

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

Webmarketing

Stratégie de communication

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Relationnel