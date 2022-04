Emmanuel MULLER

J'ai eu la chance de pouvoir me positionner dès le début de ma carrière sur des activités sensibles et des sujets transverses à l'entreprise. Bien que positionné dans un environnement informatique, j'ai bénéficié d'un parcours très riche :

- j'ai débuté par le développement et ses cycles de gestion, le support client et son organisation,

- puis l'architecture, l'administration, en environnement production informatique en haute disponibilité,

- j'ai connu les problématiques de mutations technologiques et des adaptations qui en ont découlé,

- durant plusieurs années, j'ai été amené à gérer des aspects de sécurité, de malveillance, de fraude,

Enfin, aux travers de mes activités, je suis arrivé à traiter :

- les impacts financiers,

- les questions de la responsabilité de chacun,

- la prise en compte du facteur humain dans la prise de décision

- la prise en compte globale des risques potentiels pouvant impacter les activités liées à une structure, une organisation.



Ma curiosité, ma polyvalence, ma capacité à oeuvrer en transverse et à apporter une vision globale, ma une clairvoyance sur les enjeux et les conséquences, ont été autant de levier constructifs pour mener mes actions.



Parallélement, les évènements de la vie m'ont amenés à aborder toute problématique sous l'angle de la constructivité et de la fédération de personnes, de compétences et de moyens à disposition.



Les diverses expériences que j'ai vécues m'ont amené à tisser un réseau relationnel élargi, réseau auquel je contribue et sur lequel je peux m'appuyer pour apporter des réponses et des solutions à certaines solicitations.



Mes compétences :

Budget

Contrôle de gestion

Coordination

Coordination de projet

Gestion des ressources

Gestion des Risques

Manager

Risk manager

Sécurité

Système d'Information

Coordination de projets

Gestion du risque