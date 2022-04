Emmanuel MURY

Je propose mes services en communication. De la création de logo, d'identité visuelle, de documents (carte de visite, flyer, catalogue, plaquette, pochette, autocollant, grand format...) à l'impression.

Je réalise également des sites internet collaboratifs, institutionnels, e-commerce, CMS (gestionnaire de contenus) et propose tous les services annexes : nom de domaine, hébergement, email, référencement...

Pour habiller vos projet je peux réaliser des illustrations traditionelles, 3D, des animations 2D et 3D et du motion design.



Plus d'infos surArray



NOUVEAU : la visite interactive sphérique à 360°, faites découvrir vos lieux, produits de manière immersive. Idéale pour la présentation de biens immobiliers, gîtes, hôtels, restaurants, camping, véhicules, paysage.



Plus d'infos surArray



Mes compétences :

3D Animation

Adhésif

Animation

Architecture

Cms

COMMERCE

Dpi

E commerce

Identité Visuelle

Illustration

Illustration 3D

Internet

Publicité

Web