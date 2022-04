Emmanuel N'JIOKOU KONTCHOU

Passionné des métiers du management et plus spécialement de la finance, je suis en formation afin de devenir contrôleur financier tout en restant opérationnel pour des postes de contrôleur de gestion ou d'analyste financier. Adepte des nouvelle technologies, je les intègre à ma formation afin d'être toujours force de proposition dans le bit d'améliorer les outils de gestions traditionnels. De parcours scientifique, je suis rigoureux dans mon travail et je sais faire valoir mon sens de l'organisation et ainsi que mon esprit d'équipe que j'ai pu démontré lors des projets réalisés aussi bien au cours de ma formation que des mes précédentes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Vba

Pack office

Analyse financière