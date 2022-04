Emmanuel NATHAN

Plus de 10 ans dans la "Formation Commerciale" (vente/prospection/négociation/management de proximité).

- 1 certitude: "L'Homme à de l'avenir"

- 1 enjeu: "Avoir le bon réflexe au bon moment"

Le nouveaux outils digitaux (classes virtuelles /digital coaching) permettent de personnaliser les formations tout en réduisant les coûts.



Fondateur d'une méthode d'optimisation de la réussite professionnelle et personnelle: "L'Authenticité Positive".

Elle permet de: "Faire mieux, plus vite, et avec plus de plaisir".