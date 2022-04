Emmanuel NAVARRE

Connaissances métiers:

- Assurance (VIE, IARD)

- Energie



Projet:

- Recueil du besoin, priorisation, étude et analyse de l'existant,benchmark à la concurrence, analyse d'impacts

- Création de wireframe et storyboards

- Rédaction des livrables: expressions de besoin, spécifications fonctionnelles, cahiers de tests et supports de formation

- Pilotage et exécution de recettes

- Coordination de projets et d’équipes, création de supports et animation d'ateliers, compte rendus définition de planning



Méthodologie: Agile, cycle en V

Langages: bases en HTML 5, CSS 3, SQL

Outils: MS Office, MS Project, Quality Center, Filezilla, Putty (notions), Mantis, Clearquest

Digital: analytix, xiti, SEO

SGBD: Toad for Oracle

CMS: Joomla, Wordpress

CRM: Ines, Salesforce



Mes compétences :

AMOA SI

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet web

Agile

Animation de formations

CSS 3

HTML 5

Microsoft Office

Gestion de projet

Recette fonctionnelle

HP Quality Center

Conduite du changement

SQL

Stratégie digitale

SEO

Mantis