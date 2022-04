Emmanuel NDEJOULE MIKODA

Chef de projet informatique :

- Management et conduite des projets

– Capacité d’organisation

- Encadrement des collaborateurs

– Interface MOA-MOE

– Pilotage de la Tierce Maintenance Applicative (TMA).



Statisticien :

- Contrôle qualité

– Maîtrise statistique des processus

– Recueil et analyse des données

- Plans d’expérience

– Reporting et outils d’aide à la décision

– Crédit scoring.



Mes compétences :

Chef de projet

Course à pied

Statisticien