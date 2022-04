Emmanuel NENOT

Bien qu’autodidacte dans le domaine des Nouvelles Technologies, une implication très fortes m’a permis d’évoluer dans les domaines de l'amélioration Continue en passant par la mise en place d’outils tel que les SMED, la gestion des flux, QR8D...



La qualité du contact avec les utilisateurs m’a permis de mesurer la valeur prépondérante du Service Client comme source de développement de l’activité de l’entreprise.



Mon métier me passionne et il me permet de faire de belles rencontres ainsi que de mettre en place de nouveaux process de fabrication.



Je reste disponible à toutes nouvelles opportunitées.



Mes compétences :

5S

SMED

6Sigma

Pro Engineer

CND Ressuage/Magnetoscopie/TTS Alodine/Cadmiage/Pa

Technicien Methodes