Emmanuel NEVEU

Ingénieur ISAB avec un 3eme cycle en agro-alimentaire de UC Dublin, j'ai occupé des directions opérationnelles Achats, Agro et Commerciale me permettant de devenir un spécialiste des filières fruits et légumes.



Motivé par la recherche de performance et de pérennité, je pilote des Directions de Centre de Profit pour des groupes agro-alimentaires (Bonduelle, Agrial) depuis une dizaine d'année.



Pour moi, "FILIERE" n'est pas un vain mot. Leurs performances passent par des maillons intimement synchronisés depuis le champ jusqu'à l'action commerciale, en gardant toujours le client au centre. La performance de l'équipe et la sécurité alimentaire sont au cœur de mes actions.



Mon expérience, ma curiosité et mon sens de l'analyse nourrissent ma vision stratégique.



In English? go ahead! Perfectly fluent, do not hesitate to get in contact with me, we might have a common interest in sharing ideas !



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Vente

Gestion opérationnelle site IAA

Achats MP internationaux

Evolution en milieu anglophone