Emmanuel NEVEUX

Co-fondateur de la marque E-maidiag, née de l'expérience acquise depuis 1998 dans le domaine du diagnostic immobilier.



Nous travaillons en collaboration avec nos prescripteurs que sont les notaires, agences immobilières, huissiers et avocats.



Militants de la petite entreprise nous soutenons et développons des petites sociétés dans le domaine du diagnostic immobilier.



La marque e-maidiag se veut le vecteur de nouvelles méthodes de travail en la matière mettant en place des structures légères en concentrant les parties commerciales et administratives.



Nos diagnostics sont saisis sur place offrant ainsi à nos clients un accès privilégié à leurs documents et une grande rapidité d'obtention des diagnostics.



La marque e-maidiag offre à toute société de diagnostics immobiliers une étude personnalisée permettant de limiter ses coûts et de rejoindre une enseigne qui représente le fondement même du métier.



Mes compétences :

Diagnostic immobilier

Immobilier